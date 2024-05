Diletta Leotta, festa della mamma con la piccola Aria e nonna Ofelia. Il dettaglio: «È una Barbie»

di Dajana Mrruku

Buona festa della mamma, Diletta Leotta! La conduttrice sportiva festeggia per la prima volta questa ricorrenza. La piccola Aria, sua primogenita, infatti, è nata il 16 agosto 2023. Saranno stati forse le numerose puntate e interviste di "Mamma Dilettante" e i consigli ricevuti da neo genitori vip, ma Diletta sembra essere tutto tranne che dilettante con la sua Aria.

La conduttrice ha condisivo alcuni scatti molto dolci con la figlia e la mamma Ofelia nella sua casa a Milano, mostrando anche un piccolo spoiler della cameretta di Aria, ma i follower della Leotta avevano occhi (e commenti) solo per la nonna.

Nonna Ofelia, tra critiche e complimenti

Diletta Leotta ha condiviso alcune foto insieme alla mamma Ofelia e alla piccola Aria in occasione della festa della mamma: «Auguri a tutte le mamme, a chi festeggia da tempo e a chi, come me, oggi festeggia per la prima volta».

Tra i vari commenti di congratulazioni e auguri, in molti hanno speso parole per nonna Ofelia che sembra aver acquistato molti ammiratori e qualche hater. «Che bella la mamma, che bella la nonna!», scrive qualche utente, facendo i complimenti ad entrambe, mentre altri punzecchiano: «Ma è il museo delle cere?», poi «La nonna è finta, sembra una Barbie», facendo riferimento a possibili interventi estetici a cui Ofelia si sarebbe sottoposta per avere la pelle così levigata e tonica, nonostante l'età.

Le critiche e le frecciatine non hanno, però, impedito alle donne di casa di festeggiare questa giornata così incredibile e speciale.

La cameretta di Aria

Una cameretta molto piccola, con letto a capanna che poggiava direttamente a terra per Aria, in modo che non rischi di cadere se dovesse rigirarsi nel letto più volte.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 10:55

