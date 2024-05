Diletta Leotta e Loris Karius sposi a giugno: l'annuncio ufficiale e tutti i dettagli nelle pubblicazioni di matrimonio

di Cristina Siciliano

Il countdown ai fiori d'arancio è iniziato: manca sempre meno al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius e naturalmente i dettagli delle nozze si fanno sempre più precisi. La coppia si sposerà il 22 giugno a Vulcano nelle Isole Eolie: il loro posto del cuore è caratterizzato da paesaggi da sogno. L'annuncio ufficiale è arrivato proprio nelle ultime ore: sono comparse infatti sul sito del Comune di Milano le pubblicazioni di matrimonio in cui c'è scritto che la giornalista sportiva e il portiere tedesco del Newcastle, intendono celebrare precisamente le nozze a Lipari, in Sicilia.

I dettagli del matrimonio

La data del matrimonio si avvicina e l'abito del matrimonio di Diletta Leotta è rigorosamente top secret.

La storia d'amore

Tra Diletta Leotta e Loris Karius, l'amore è nato in un batter d'occhio. La giornalista e il suo futuro sposo si sono conosciuti nell'ottobre 2022 a Parigi, in un ristorante, e per entrambi è stato un colpo di fulmine. Due mesi dopo la conduttrice Dazn ha scoperto di essere incinta e nel mese di agosto 2023 è nata Aria che ha portato amore e felicità nelle loro vite.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA