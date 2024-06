Strage a Rosignano, la dinamica dello schianto: «La Honda è piombata sulla 500, tutti morti sul colpo». La carambola con tre auto

Forse un malore è stata la causa di un tamponamento devastante tra auto a un casello autostradale in cui hanno perso la vita tre persone e sei sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto al casello dell'autostrada A12 di Rosignano Marittimo (Livorno), a non molti chilometri di distanza da un altro scontro mortale avvenuto stamani: due le vittime, entrambi motociclisti, che hanno perso la vita lungo la provinciale Scansanese, nel territorio di Scansano, in provincia di Grosseto.