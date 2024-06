«Per favore non bevete quando siete in volo»: lo studio spiega i pericoli del consumo di alcolici in aereo

di Redazione web

Iniziare un viaggio con un bicchiere di vino è un'idea che stuzzica non poche persone, ma se si è su un aereo è bene pensarci due volte, perché assumere alcolici mentre si è in alta quota può diventare rischioso per il cuore e per i polmoni, specialmente se si hanno malattie o disturbi preesistenti.

A sostenerlo è lo studio pubblicato sulla rivista Thorax, specializzata in pneumologia, e condotta dall'Istituto di medicina aerospaziale di Colonia, in Germania.

Cosa succede se si beve in volo

«Per favore non bevete quando siete in volo. Gli effetti dell'alcol sulla salute quando si è in una situazione di bassa pressione dell'aria come in aereo sono peggiori di quanto immaginassimo», così afferma l'autrice della ricerca Eva-Maria Elmenhorst. Il consumo di alcolici durante il volo può indurre infatti la riduzione della saturazione dell'ossigeno nel sangue e allo stesso tempo un aumento del battito cardiaco.

La pressurizzazione dell'aria all'interno delle cabine degli aerei e il sonno sono due fattori che, insieme all'assunzione di alcol, contribuiscono in modo determinante al manifestarsi di questi effetti. È infatti fisiologico che un essere umano sia soggetto a un abbassamento del livello di ossigeno nel sangue quando è in alta quota, ma il consumo di alcolici non fa che diminuirlo ancora di più.

Lo studio

«Le persone giovani e sane probabilmente non rischiano danni seri alla salute, ma chi ha dei disturbi può soffrire un esacerbazione delle malattie importante».

Pressione, sonno e alcol sono i fattori che insieme mettono sotto eccessivo sforzo il sistema cardiaco, che potrebbe di conseguenza portare in soggetti portatori di malattie cardiache o polmonari ad un aggravarsi pericoloso dei sintomi caratteristici.

Lo studio mette quindi in allarme viaggiatori e compagnie aeree, alle quali viene chiesto di prendere sul serio la questione e lavorare nella direzione della sicurezza e salvaguardia della salute dei passeggeri, intervenendo sulla possibilità di bere alcolici in volo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA