Greta Spreafico, svolta nell'inchiesta: «C'è un indagato, è stata uccisa». Il giallo dei due testamenti e le accuse all'ex

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico, la donna comasca scomparsa da Porto Tolle (Rovigo) due anni fa in circostanze misteriose. La Procura di Rovigo nei giorni scorsi ha riaperto il caso: c'è un fascicolo con un nuovo indagato, su cui vige il massimo riserbo. Si indaga per omicidio e occultamento di cadavere.

Potrebbe dunque configurarsi l'ennesimo caso di femminicidio in Veneto: nei giorni scorsi era stato ritrovato un corpo semi decomposto e privo di parte degli arti inferiori in una spiaggia del Delta del Po e si pensava potesse trattarsi proprio della donna, ma solo un’autopsia lunga e complessa di cui non si hanno ancora i risultati potrebbe confermarlo, perché l’ipotesi era stata subito scartata.