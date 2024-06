Natisone, una ragazza che vive in zona spiega su TikTok cosa è successo in pochi minuti VIDEO

La tragedia del Natisone, in Friuli Venezia Giulia, ha sconvolto gli italiani: la piena del fiume ha colpito con intensità causando la scomparsa di tre persone, tra le quali uno - Cristian - rimane ancora disperso, mentre sono stati tragicamente rinvenuti i corpi senza vita delle due ragazza, Patrizia e Bianca, travolte venerdì scorso dall'intensità delle acque. Mentre continuano incessantemente le ricerce del ragazzo, sui social in molti non hanno saputo fare di meglio che polemizzare sulla questione, dando addosso ai ragazzi e incolpando le vittime invece di piangerne la morte, ottenendo in cambio le risposte di chi sa bene quello che è accaduto perché conosce l’area.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock



Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 09:01

