Elodie: «Mi sono imbucata a cena dai Me contro Te insieme a Diletta Leotta». La risposta di Luì e Sofì

di Dajana Mrruku

Elodie, Diletta Leotta, Luì e Sofì dei Me Contro Te a cena: ma cosa ci fanno tutti insieme? La cantante ha raccontato il divertente siparietto di una sera a Milano durante la sua improvvisa apparizione a Viva Rai2 ieri, 26 aprile. Tra lo sgomento e la sorpresa di Fiorello e del cast di ballerini presenti, Elodie si è tolta la felpa blu che le nascondeva il viso e sorridente e divertita ha preso posto tra lo showman e Fabrizio Biggio.

«Ho sempre cercato di invitare Elodie, ma mi hanno sempre detto che lei la mattina non ce la fa, non verrà mai a quell’ora. Il giorno che farà una prima serata verrà. Cosa è successo?», ha chiesto sorpreso Fiorello e la cantante ha risposto: «Sono venuta diretta, dritto per dritto. Se non vai a dormire... dopo vado a Napoli perché sto al Comicon con Manara e mi sono detta: andiamo a salutare Fiore».

La cantante ha rivelato di conoscere i Me Contro Te e di essersi imbucata a cena da loro, come ha fatto durante la diretta di Viva Rai2.

La cena con i Me Contro Te

«Una volta mi sono imbucata a casa dei Me Contro Te. Loro sono vicini di casa di Diletta Leotta, la mia amica.

La risposta dei Me Contro Te è arrivata poco dopo con un video su TikTok dove Sofì ricordava la bella serata trascorsa insieme: «Ragazzi è tutto vero! Come ha raccontato Elodie! Avevamo una cena organizzata con Diletta Leotta, nostra vicina di casa e lei mi chiede a un certo punto, se può venire una sua amica. Mai ci saremmo aspettati di aprire la porta e trovare sua maestà Elodie!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA