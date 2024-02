Belen, il commento al post di Elodie per l'ex fidanzato Andrea Iannone non passa inosservato: «Una favola»

Il ritorno in pista e sul podio di Andrea Iannone non è passato inosservato. La fidanzata Elodie ha condiviso un post dedicato al suo «uomo buono» poco dopo la conquista del terzo posto in Australia in Superbike, con scritto: «Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Ca**o se ti amo!»

Tra i vari messaggi e commenti sotto al post, ad aver attirato l'attenzione è stato quello di Belen, ex fidanzata di Iannone.