«Ho viaggiato in 100 Paesi, ecco in quali tornerei a occhi chiusi e quelli di cui mi son innamorata»: i consigli della travel blogger FOTO

Quasi estate. Dopo settimane e mesi di intenso lavoro, qualcuno starà pensando a come pianificare la vacanza estiva, o magari è già proiettato per partire a fine anno. Chi è in cerca di qualche consiglio può affidarsi a Abbie Synan, la scrittrice freelance che ha viaggiato in più di 100 Paesi. Questa piccola serie di posti da vedere rappresenta il gusto personale di una sola persona e i ricordi dolci e nostalgici che le sono rimasti una volta tornata. Come sottolineato, sono luoghi in cui la viaggiatrice ha potuto dire di «sentirsi a casa».

Questa personale Top 5 è stata redatta da Abbie Synan per Business Insider e, come ha evidenziato la travel blogger, «sorprendentemente nessuna delle mie scelte è fra i 10 Paesi più visitati quest'anno, quindi se sceglierete di andare in uno di questi luoghi potete stare tranquilli: non ci saranno gigantesche folle di persone».