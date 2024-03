«Età 37, mai sposata, nessun figlio», la travel blogger Emily Hart insultata cade in depressione: ecco chi mi ha preso di mira

di Redazione Web

Da travel blogger che vive la sua vita da sogno alla depressione, da un giorno all'altro. È la storia di Emily Hart (su Instagram @emilyventures) che sui social racconta i suoi viaggi e le sue avvenuture. Un profilo ricco di foto da varie parti degli Stati Uniti e del mondo, sempre con l'entusiasmo della prima ora.

Tutto è cambiato, però, dopo un video innocente (visualizzato più di 16 milioni di volte) postato proprio sulla piattaforma Meta. «Età 37: Mai sposata. Nessun figlio», recita la caption della clip. Tradotto: "La mia vita da sogno, senza nessuno". Una sua scelta legittima e personale che però non è andata giù a migliaia di utenti, «soprattutto uomini», ha spiegato.

Migliaia di insulti

Da lì, in tantissimi hanno cominciato a «vomitare odio» su di lei. La donna ha raccontato la sua esperienza una prima volta scrivendo un articolo per Today. «Centinaia di commenti ogni ora mi dicevano che ero patetica e imbarazzante, che il femminismo mi aveva illuso di credere che fossi felice», ha raccontato.

Dopo la sua testimonianza però c'è stato un altro step, un passo in avanti che le ha fatto capire che non è sola. «La risposta all'articolo è stata davvero adorabile: molte donne mi hanno scritto», ha dichiarato al New York Post. Nelle sue parole c'è tutto lo sconforto di chi ha dovuto subire un linciaggio mediatico, che mai aveva vissuto in tutta la sua vita. «Niente figli, non sei sposata e hai 37 anni. Sei solo una bambina senza responsabilità, che non ha mai fatto nulla di utile, patetica vacca», recitava uno dei commenti.

Da chi è stata presa di mira

Emily Hart ha notato che molti degli utenti che la insultavano erano uomini che avevano foto dei loro figli nel loro profilo. Ma non solo, perché anche le donne non si sono di certo tirate indietro, «molte con versetti della Bibbia e la parola "gentilezza" nel loro profilo, dicendomi in ogni modo che morirò da sola e che nessuno mi vuole», ha aggiunto.

Secondo la travel blogger il suo post è diventato virale tra le "tradwife" (traditional wife, moglie tradizionale) di Internet. L'influencer ha raccontato che nella prima settimana dopo aver pubblicato il suo post, non crede di aver dormito «per più di 30 minuti alla volta». In seguito è caduta in depressione e ha sofferto di «problemi digestivi, debolezza, attacchi di panico, scatti d'ira» e, inoltra, ha confessato che la sua pelle «ha iniziato a sfaldarsi».

Solo adesso, dopo i messaggi positivi ricevuto dopo l'articolo pubblicato da Today, sta riuscendo a rialzarsi, dopo aver passato mesi in depressione. «Ho cercato di spiegarlo agli amici, ma la verità - ha concluso la travel blogger - è che in pochi hanno fatto esperienza di una cosa del genere nella loro vita».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA