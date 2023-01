Ventenne trascinata nuda sotto l'auto per chilometri. La mamma: «È stata violentata da 5 uomini», ma la polizia nega. Il mistero della morte

Una morte orribile. Una ragazza di 20 anni, a bordo del suo scooter, è stata investita da un'auto e poi trascinata per strada per quattro chilometri, anche se alcuni media locali scrivono che i km erano ben 12. Sembrerebbe una fatalità tragica, quasi incomprensibile, quella di Anjali Singh, una giovane donna, uccisa di ritorno da un evento di lavoro a Nuova Dehli, in India.

Incomprensibile perché risulta difficile credere che una persona alla guida della Maruti Suzuki Baleno, insieme ad altri 4 passeggeri, non si accorga dell'incidente e del rumore provocato dall'attrito e continui la sua marcia.

On Cam: A car dragged a girl for a few kms after hitting her two-wheeler in Delhi's Kanjhawala. The girl, Anjali Singh, died and her naked body was found later.



The accused have been identified as Deepak Khanna, Amit Khanna, Krishan, Mithun and Manoj Mittal. pic.twitter.com/bihd0T81IF — Deeksha Negi (@NegiDeekshaa) January 2, 2023

Ipotesi del finto incidente

Il fratello della vittima, insieme alla mamma, è convinto che Anjali sia in realtà la vittima di uno stupro commesso da un branco di uomini, coperto in modo anomalo, e poco credibile, dalla polizia che nega le accuse dei due familiari.

Intanto nella città, monta la sommossa: una folla di persone è scesa in strada per protestare contro la decisione della polizia che ha arrestato i cinque uomini a bordo della vettura, ma con accuse lievi, e non per l'omicidio della giovane indiana. Ma c'è di più a destare il sospetto del fratello di Anjali e del prefetto della città, perché uno dei cinque indagati, fa parte del partito Bjp, lo stesso del premier indiano Modi.

@NCWIndia has taken cognizance of the reported crime. Chairperson @sharmarekha has written to @CPDelhi to conduct a fair & time-bound investigation in the matter. https://t.co/BJfYgf3JBF — NCW (@NCWIndia) January 2, 2023

Stuprata dal branco?

Il giallo della morte di Anjali Singh assume contorni ancora più inquietanti, perché la giovane è stata trovata completamente nuda dal fratello accorso dopo l'incidente per verificarne l'identità. Da qui l'ipotesi di uno stupro, tesi controversa rigettata dalla polizia indiana, ma Rekha Sharma, presidente della Commissione Nazionale Femminile, ha chiesto al responsabile della Polizia di Delhi di fornire al più presto «un'informazione corretta sull'accaduto».

Autopsia per capire

«Stavo aspettando che tornasse dal lavoro - ha detto la madre disperata - ma come è possibile che non abbia più alcun vestito addosso? Che razza di incidente può essere stato? E poi la polizia non ci mostra il corpo, ma voglio giustizia per mia figlia». Intanto la National Commission for Women ha richiesto alla polizia di Nuova Dehli, di eseguire un'autopsia sul corpo della ragazza per stabilire se sia stata stuprata prima di essere uccisa.

A woman's body was dragged for a few kms by a car that hit her in Sultanpuri area in early morning hours today.After being hit by the car, the body got entangled in the wheel of the car & was dragged alongside. All the five occupants of the car have been apprehended: Delhi Police pic.twitter.com/g5wqYiDZmW — ANI (@ANI) January 1, 2023

