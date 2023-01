Donna gambizzata dall'ex marito: l'uomo spara anche al nuovo fidanzato, poi scappa. «Non accettava la fine del matrimonio»

di Redazione web

La sera prima di Capodanno, una coppia di fidanzati, lei 35 anni, lui 26, sta facendo ritorno a casa, quando sono stati colpiti da proiettili sparati a distanza. Un agguato in piena regola quello avvenuto a Prato Isarco, in provincia di Bolzano, dove a sparare potrebbe essere stato l'ex-marito di lei, che non avrebbe accettato il modo in cui sarebbe finita la relazione.

Nascosto ha sparato

Un'aggressione folle, probabilmente con una carabina, un fucile usato per sparare a distanza, dotato di un mirino per effettuare colpi ben precisi. I due fidanzati, raggiunti da diversi colpi, sono stati soccorsi e ricoverati in condizioni non gravi all'ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni raccolte, chi ha sparato si sarebbe nascosto dietro a dei cespugli proprio vicino alla residenza della coppia, con l’obiettivo di gambizzare entrambi. E così è andata, visto che i colpi li hanno raggiunti alle gambe.

Aggressore è fuggito

L’uomo, un 36 enne che attualmente vive in Lombardia, dopo l'aggressione si è reso irreperibile, ma il movente secondo la vittima femminiale è quello della vendetta, più un regolamento di conti (per non si sa cosa), piuttosto che un gesto di gelosia, anche se ogni pista investigativa è ancora aperta.

