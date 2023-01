Ragazzino disabile dimenticato in casa di cura dai genitori per cinque anni, sentenza choc: «Non è reato»

di Redazione web

Hanno lasciato loro figlio disabile in una struttura di cura per anni, senza mai andarlo a trovare. Mese dopo mese, senza alcuna visita di affetto, dal 2017 lo hanno abbandonato nell'istituto di accoglienza Stella Maris, a Fauglia, provincia di Pisa. La madre del ragazzo, che oggi ha 20 anni, è irreperibile da mesi, forse è tornata a vivere in Francia, il padre invece, un uomo di 48 anni anche lui di origine straniera, è stato denunciato per il reato di abbandono di minori, scrive Il Tirreno.

Giudicati dal tribunale



Il Tribunale di Pisa che ha giudicato il caso però, ha assolto il 48enne, dando valore alla tesi della difesa, secondo cui il comportamento dell’imputato non comporta il reato di abbandono di minore, in quanto non lo ha esposto a un pericolo per la sua incolumità, lasciandolo in una struttura curativa, che si è trasferita a Marina di Pisa, dove è stato seguito al meglio dal personale.

La triste storia

Moglie e marito per anni hanno vissuto a Santa Croce sull’Arno, dove l'uomo aveva avviato una piccola impresa edile, poi la decisione di affidare alla Stella Maris, il figlio all'epoca 15enne, prima di lasciare l'Italia per la Francia. Da quel momento, qualche telefonata per avere aggiornamenti sulla condizione del ragazzo disabile ed una visita di una volta l'anno, quasi imposta dal centro per non interrompere quel minimo legame tra genitori e figlio.

Se la mamma del ragazzo è sparita del tutto, il padre sembra avesse dei rapporti un pò più frequenti con suo figlio, ma comunque insufficienti per sancire un vero legame affettivo, e che secondo l'interpretazione del codice penale non comporta alcun reato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 09:45

