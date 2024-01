«Io e mio marito abbiamo deciso di non avere figli per goderci i soldi e girare il mondo. Non voglio prendermi cura di un bambino per tutta la vita»

Avere figli o più soldi per viaggiare con il proprio partner? A questa domanda Jessica Lorimer, di 34 anni, e suo marito Olwen rispondono scegliendo la seconda opzione e preparano le valigie per il prossimo tour. I neo sposini girano il mondo già da due anni, partendo dalla loro "base" a Winchester, in Inghilterra, e hanno detto addio al voler fare i genitori.

La coppia ha deciso di non avere figli già dal loro primo appuntamento per avere più tempo per loro e più soldi per scoprire nuove terre. Dopo il matrimonio, infatti, l'uomo si è sottoposto a una vasectomia per non correre nessun rischio.