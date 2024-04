«Non voglio avere figli per 10 motivi»: ma il decalogo dell'influencer su TikTok viene travolto dalle polemiche

di Redazione web

Figli? No, grazie. Questa sembrerebbe la risposta più frequente data dal 21% delle donne tra i 18 e i 34 anni, secondo uno studio condotto dall'Istituto Toniolo. L'influencer famosa su Tiktok con il nome di @sarasflorence, ha stilato un vero e proprio decalogo a riguardo, cioè i dieci motivi per cui non vuole avere figli, provando a «normalizzare la scelta». Non sono mancate le critiche e, ironicamente, ha stilato un altro decalogo su «Le dieci cose che mi dicono le persone al mio non voglio avere figli».

«Dieci motivi per cui non voglio avere figli»

Quando le persone sentono Sara dire che non vuole avere figli, le dicono: «Vedrai che poi cambierai idea». E allora l'influencer si domanda: «Perché invece alle persone che vogliono avere tre o quattro figli, nessuno gli dice mai ah poi cambierai idea?». Secondo Sara, bisogna normalizzare l'idea che ci sono donne che per scelta e per ragioni ben precise, decidono di non avere figli. Per questo ha stilato il suo decalogo personale, dieci punti in cui spiega le sue scelte di non voler essere una madre: si va dal «i figli creano ansie, voglio pensare a me» alla «paura di cambiare aspetto fisico» fino a «rinunciare alla propria libertà».

«Dieci cose che mi dicono al mio non voglio avere figli»

Dopo aver postato quel video, @sarasflorence è stata sommersa di commenti, e molti non sono stati del tutto positivi. Alcuni si sono schierati dalla sua parte, pensandola come lei, dandole della donna forte e coraggiosa. Altri invece hanno accusato l'influencer di essere egoista, asserendo che sia una cosa naturale avere figli e che forse non è convinta perchè non ha trovato la persona giusta. Questi e molti altri i commenti a riguardo. L'influencer afferma: «C'è un tabù sulla questione dei figli, siamo donne e possiamo liberamente affermare di avere la facoltà di scelta, se avere o non avere figli».

