Mamma a 50 anni: «Le persone invece di essere felici per me, dicono che sono troppo vecchia per crescere un bambino. Non mi interessa»

Tatiana Kaplan ha sempre sognato di diventare mamma e lo ha sempre raccontato anche nei suoi profili social, specie su TikTok dove è diventata famosa per avere realizzato questo suo sogno a cinquant'anni. La donna russa, che vive in Canada con il compagno Kenan Kaplan, ha raccontato la sua esperienza in un'intervista rilasciata al Daily Star a cui ha spiegato cosa significhi per lei la maternità e al quale ha svelato quante critiche e offese riceva ogni giorno solo per essere diventata mamma in età matura.

In realtà, Tatiana e Kenan hanno cominciato a provare ad avere figli fin dall'inizio della loro relazione ma questi ultimi non arrivavano, nemmeno con l'aiuto della medicina. La coppia si stava per arrendere, quando al ritorno da una vacanza in Spagna, Tatiana ha scoperto di essere incinta e aveva appunto 50 anni. Ora, la donna ne ha 54 e ha un bambino di nome Mark.

La storia di Tatiana

Tatiana Kaplan è stata intervista dal Daily Star al quale ha raccontato: «Raccontando la mia storia sui social sento di essere stata d'ispirazione a molte donne che si sentono in qualche modo limitate dalla loro età. Io ho 54 anni ma ho lo spirito di una ragazzina, sono in forma e in salute, per questo non ho avuto timore di affrontare una gravidanza a 50 anni e tutto ciò che questa comporta.

La gravidanza di Tatiana

Tatiana Kaplan ha concluso dicendo: «Ho avuto la fortuna di rimanere incinta in modo naturale... Non è un miracolo come tutto sia accaduto così, all'improvviso? Tutti quegli anni di attesa, tutte quelle delusioni e, poi, la notizia quando meno me la sarei aspettata. Non dimenticherò mai la mia felicità dopo avere visto il test di gravidanza positivo».

