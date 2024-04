Giovane sposa crea da sola il vestito dei suoi sogni per il matrimonio: la reazione delle damigelle è impagabile

di Redazione web

Jasmine Fernandez è una stilista australiana di Sydney che si è sposata pochi giorni fa con il suo fidanzato. È diventata nota sui social perché ha condiviso alcuni video su TikTok che sono diventati virali. La giovane sposa, infatti, delusa da tutti gli abiti provati per il giorno del suo matrimonio, ha deciso di crearne uno da sola senza dire niente a nessuno. La reazione delle sue damigelle d'onore e del marito sono impagabili. Il video di quando Jasmine mostra l'abito alle amiche ha totalizzato 7,3 milioni di visualizzazioni.

L'intervista di Jasmine Fernandez

Jasmine Fernandez ha rilasciato un'intervista a People in cui ha spiegato la gioia nel vedere le espressioni di felicità delle sue damigelle alla vista dell'abito: «Volevo fare loro una sorpresa. Ho mantenuto il segreto per un sacco di tempo e non è affatto stato semplice perché avrei voluto far vedere il vestito a tutti, prima del matrimonio. Le loro reazioni sono state semplicemente incredibili. Mi hanno resa davvero felice e mi sono anche commossa».

Jasmine Fernandez ha raccontato anche la reazione del marito non appena l'ha vista: «Ha cominciato a piangere a dirotto mentre percorrevo la navata. È stato incredibilmente bello e ancora adesso, solo il ricordo, mi fa sorridere per ore». Jasmine ha spiegato: «Io ho origini libanesi e, nella mia cultura, i matrimoni rappresentano un momento importantissimo della vita di una persona. Quando ero una bambina, ho sempre pensato a questo giorno come il più felice della mia vita e così è stato».

La disavventura all'atelier

Infine, Jasmine Fernandez ha spiegato il motivo per cui ha deciso di crearsi da sola il suo abito da sposa: «All'atelier, ho avuto un'esperienza orribile, sono uscita con le lacrime agli occhi perché lo staff è stato scortese e mi ha fatto sentire insicura.

