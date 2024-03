Matrimonio a 18 anni, la tiktoker (eccentrica): «Chi dice che sono troppo giovane è solo invidioso e cattivo»

di Redazione web

Crystal Connors è una tiktoker americana diventata famosa su TikTok perché ha raccontato la sua storia d'amore con il fidanzato Michael con il quale, recentemente, è convolata a nozze. Ciò che, però, ha colpito maggiormente gli utenti social è il fatto che i due ragazzi abbiano solamente 18 anni.

Crystal, più volte, è stata attaccata dagli hater che, sotto ai suoi video romantici, continuano a scriverle frasi del tipo: «Siete entrambi troppo giovani... ve ne pentirete» oppure «Spero per voi che duri davvero per sempre, altrimenti non vorrei essere nei vostri panni». Proprio per questo motivo, Crystal ha voluto rispondere con un video in cui, vestita da sposa mentre si dirige verso il suo Michael, spiega a chi la critica perché non le importa nulla di ciò che le scrivono.

Il video di Crystal Connors

Crystal Connors è una tiktoker molto egocentrica e non ha assolutamente timore a mostrare i suoi outfit fatti tutti di brillantini o strass. Così, anche nel giorno del suo matrimonio, il suo abito non è certo passato inosservato, così come le sue parole. Crystal, infatti, ha voluto rispondere a tutti coloro che la criticano solamente perché ha deciso di sposarsi a 18 anni con Michael, suo coetaneo.

La storia di Crystal e Michael

Crystal Connors è così innamorata del suo Michael che ha voluto documentare con foto e video tutta la loro storia. Su TikTok ha pubblicato contenuti che la ritraggono con il marito quando i due erano davvero piccoli, solamente dei ragazzini. Fino ad arrivare al giorno del loro matrimonio.

