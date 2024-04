«"Bellezza naturale", gli uomini mi fanno i complimenti ma sono ridicoli perché sono tutta rifatta: come fanno a non vederlo?»

di Redazione web

Tallulah Rose è una tiktoker di Sydney molto seguita su TikTok dove posta video in cui racconta ai suoi follower le sue giornate e come si prende cura di se stessa, del suo corpo e della sua bellezza. Bellezza che non passa certo inosservata agli occhi degli uomini che, spesso, fermano per strada la 27enne per complimentarsi con lei. Tallulah, in un video che ha totalizzato più di 12 milioni di visualizzazioni, vuole però raccontare la verità: il suo aspetto fisico è "modificato". È ritoccata in varie zone del corpo e proprio per questo non riesce a capire come i ragazzi possano farle dei complimenti per la sua "naturalezza". La sua sincerità e franchezza hanno fatto il giro del mondo.

Il video di Tallulah Rose

Tallulah Rose è una tiktoker molto bella che, però, ha ammesso senza problemi di essersi sottoposta ad alcuni interventi e trattamenti di bellezza. Nel suo video ironico ma molto efficace ha spiegato: «A volte, non capisco proprio come funzioni il cervello degli uomini. Oggi mi stavo facendo gli affari miei e questo ragazzo si è avvicinato a me e mi ha detto: "Volevo solo dirti che sei davvero elegante, una bellezza molto naturale".

I commenti social

Il video di Tallulah Rose ha fatto così tanto successo perché non sempre chi si ritocca il viso lo ammette o comunque lo dice in modo esplicito. Qualche commento, tra le migliaia di battute che sono comparse sotto al filmato, recita così: «Oddio, io ti amo. Finalmente una che è sincera» oppure «Mio marito continua ad assicurarmi che alcune attrici di Hollywood non hanno nulla di rifatto, sono naturali. Povero illuso...».

