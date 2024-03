«Ho scelto di non avere figli, la gente mi dice che non ho uno scopo ma è solo gelosa: nella vita voglio dormire e comprare borse»

Nell'era digitale, le piattaforme social hanno dato voce a una molteplicità di stili di vita e scelte personali, catalizzando discussioni spesso polarizzate su temi come la decisione di avere o non avere figli. Stephanie, nota su TikTok come @iamstephanienoble, si è ritrovata al centro di un vivace dibattito dopo aver condiviso apertamente la sua scelta di vivere senza figli, una decisione che ha motivato con il desiderio di dedicarsi a sé stessa, compreso il piacere di fare shopping e godersi dei pisolini.