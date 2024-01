Donna trans in crociera conquista i social e i fan la difendono dagli insulti: «Non mi importa degli haters, io so chi sono»

Bobbi Waterman, una donna trans in pensione ed ex dipendente della Nasa, sta guadagnando popolarità su TikTok durante una crociera di nove mesi sulla Royal Caribbean. A bordo con il partner Tam, il loro profilo, Tam & Bobbi, ha attirato l'attenzione di tantissimi utenti. Il viaggio della coppia ha provocato la reazione anche di molti hater che hanno insultato Bobbi per la sua identità di genere.

Le persone si sono strette intorno a lei in un abbraccio collettivo virtuale. Come scrive Business Insider, la donna trans ha ricevuto commenti di sostegno, ma anche domande sul suo viaggio intorno al mondo. Bobbi Waterman ha voluto affrontare la negatività con sicurezza, dichiarando che non le importa ciò che pensano gli altri e ringraziando chi la sostiene.