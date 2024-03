«Con 4 lavori ho guadagnato 335mila euro in un anno, la mia compagna si è licenziata e siamo partiti per una crociera da 20mila euro»

Sempre più spesso un solo lavoro non è abbastanza per assicurare la stabilità economica e, di conseguenza, una vita serena e felice. Per questo motivo, negli ultimi anni diverse persone hanno deciso di portare avanti (solitamente in gran segreto) più lavori nello stesso momento.

Nonostante gli evidenti lati negativi, vale a dire meno tempo libero e la possibilità di ritrovarsi schiacciati dallo stress aggiuntivo, c'è chi sostiene che questo approccio sia in ultima analisi vincente.

Robert, per esempio, ha raccontato la sua esperienza a Business Insider: dopo essere stato licenziato dal suo impiego nell'ambito tech, l'uomo ha rivoluzionato la sua vita e per un anno ha mantenuto quattro lavori contemporaneamente. Lo stipendio percepito ha permesso alla sua compagna di dimettersi e insieme sono partiti per una crociera da 20mila euro.

Il suo successo l'ha spinto a condividere il suo percorso e consigliare il modo migliore per imitarlo.