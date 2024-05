Multato per aver pulito il Garda dai rifiuti, Enzo Fattori raccoglie i 500 euro: «Ma non pago, voglio giustizia. E li darò in beneficenza»

di Redazione Web

È "Racman" per gli amici e per la comunità locale, e semplicemente Enzo Fattori per la polizia municipale, che ha deciso di fargli recapitare una multa da 500 euro per aver pulito le spiagge e le strade di Desenzano del Garda. La solidarietà dei concittadini gli ha permesso di raggiungere velocemente la cifra richiesta: grazie al passaparola per una vicenda dal sapore amaro dell'ingiustizia (almeno per quelli che Enzo lo conoscono da tempo), è stata fatta una colletta in men che non si dica. Ma per Racman non basta: «Nonostante avessimo raggiunto la cifra per pagare la multa - dice Enzo Fattori - ho ritenuto importante affermare un principio di giustizia», le parole riportate dal Corriere della Sera. A quel punto se l'istanza dell'uomo verrà accolta (e quindi verrà approvata la richiesta d'annullamento della multa), il denaro verrà destinato al Centro aiuto alla vita di Rivoltella del Garda che sostiene le famiglie in difficoltà.

Il motivo della richiesta d'annullamento

Il volontario che da trent'anni pulisce le spiagge del famoso lago, era stato multato lo scorso 17 aprile per aver raccolto un parabordo in plastica sulla spiaggia Feltrinelli. L'ammenda era una diretta conseguenza dell'ordinanza emanata dal Comune di Desenzano il 25 gennaio 2024. Questa infatti vieta di raccogliere qualsiasi oggetto tra le spiagge e l'acqua del Benaco per il rinvenimento di decine di reperti bellici nella zona del Porto vecchio. Ma Enzo Fattori non ci sta. Secondo quanto emerge dalle memorie depositate dal pensionato, la spiaggia aveva già ricevuto una bonifica bellica nel 2023, prima di far realizzare una nuova via da paseggio.

