Andrea Delogu, problemi con la sua cagnolina Spilla: «Ecco perché abbaiava sempre»

di Cristina Siciliano

È il migliore amico dell'uomo e della donna. Chi ha la fortuna di arrivare a vivere insieme a un cane anziano lo sa: riesce a tenere il mondo nello sguardo. E lo sa bene Andrea Delogu, che nei giorni scorsi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dedicato alla sua cagnolina Spilla.

«Domanda per chi ha cani anziani: anche i vostri hanno cambiato carattere? Spilla mangia per cinque, abbaia per sei e pretende con arroganza per unidici - ha scritto Andrea Delogu a corredo del post Instagram -. Tutto nel giro di pochi mesi. Sta benissimo (se escludiamo che non vede più alcuni ostacoli e inciampa ogni tanto) ma fa la bulletta come non mai». A tale proposito moltissimi fan hanno consigliato alla conduttrice di dover fare delle analisi del sangue a Spilla.

Le parole di Andrea Delogu

«Questa stronz*****a» ha delle analisi sballatissime e devo ringraziare molti di voi che mi hanno scritto sotto il post Instagram di lei che abbaiava - ha sottolineato Andrea Delogu nelle sue Instagram stories -. Mi avete consigliato di fare delle analisi perché molti dei vostri cagnolini avevano gli stessi problemi. Forse il fegatino della mia cagnolina è un po' bizzarro e quindi vi ringrazia tanto anche Spilla, che adesso dorme però».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 13:11

