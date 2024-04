Francesca Pascale a Belve, il messaggio per Francesca Fagnani dopo l'intervista: «È stato forte, mi sono raccontata senza riserve»

di Cristina Siciliano

Per l'ultimo appuntamento della nuova stagione di Belve, Francesca Fagnani avrà come ospite nel suo salotto l'attivista Lgbt Francesca Pascale. A rivelarlo è stata proprio quest'ultima che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che esprime tutta la sua gratitudine verso la conduttrice. L'attivista ha poi commentato brevemente la sua esperienza a Belve.

Il messaggio di Francesca Pascale

«La mia riconoscenza per avermi dato la possibilità di raccontare momenti importanti della mia vita, senza alcuna riserva. È stato forte e bellissimo».

Numerosi sono stati i commenti dei follower che hanno commentato le parole di Francesca Pascale. «Non vedo l'ora di vedere il 30 aprile la tua intervista. Grazie di tutto, sei una bella persona», ha scritto una fan. E ancora: «Non vediamo l'ora, tu non sei mai scontata. Straordinaria». E naturalmente non poteva mancare il commento di Paola Turci. «Sei la meraviglia delle meraviglie. Sei tu», con l'aggiunta di un cuore rosso.

Chi è Francesca Pascale

Francesca Pascale, 38 anni, è nata a Napoli. Si approccia alla politica giovanissima dopo aver subito un'ingiustizia durante il concorso di bellezza Miss Grand Prix. Attualmente è unita civilmente con Paola Turci, ma è stata per anni la compagna di Silvio Berlusconi. Da sempre attiva nel campo dei diritti, nel 2014 ha fondato l'associazione "I colori della libertà" contro la violenza sulle donne e per la promozione dei diritti di chi non è eterosessuale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA