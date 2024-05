Federica Pellegrini, la reazione al disegno di Matteo Giunta: «Ma sono così brutta?»

di Cristina Siciliano

Un anno speciale per Federica Pellegrini. La Divina, diventata mamma della piccola Matilde il 3 gennaio «dopo due giorni complicati», come aveva annunciato sui social, sta condividendo con i suoi follower di Instagram contenuti che riguardano una delle fasi più belle della sua vita: la maternità. Molti sono gli scatti che ritraggono la piccola Matilde coccolata da mamma e papà Matteo Giunta e gli amatissimi bulldog francesi della coppia, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. Incredibile come relazione tra Matteo e Federica proceda a gonfie vele nonostante siano cambiate molte cose nella loro routine quotidiana. I due ancora oggi si dedicano messaggi d'amore proprio come due fidanzatini. Lo dimostra uno degli ultimi disegni di Matteo per sua moglie.

Il gesto

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono una delle coppie più unite e invidiate del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra i due c'è una grande complicità e rappresenta una delle cose più belle del loro rapporto. Il marito di Federica Pellegrini non smette di stupirla con teneri disegni mattutini: questa volta l'allenatore ha pensato bene di disegnare l'unione tra una donna con in testa una corona (cioè la Divina) e un piccolo orsetto con un cuore (che sarebbe Matteo).

Le nozze

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati il 28 agosto 2022 a Venezia nella chiesa di San Zaccaria davanti a 160 invitati. La coppia ha scelto come location per festeggiare la luna di miele, avvenuta sul finire del 2022, le Maldive, dove hanno trascorso anche il Capodanno 2023. Oggi i due si dicono più innamorati e felici che mai.

