Kanye West e Bianca Censori, vacanze romantiche a Firenze. E spuntano i rumors: «È incinta»

Kanye West e sua moglie Bianca Censori sono stati avvistati mentre si godevano un romantico viaggio in Italia tra le crescenti voci che la 27enne sia incinta. La coppia, che si è sposata a gennaio, ed è stata paparazzata mentre lasciava l'albergo per dirigersi verso colle del Galluzzo a Firenze. Bianca ha optato per un vestito trasparente, indossando un minuscolo bikini nero che ha abbinato a leggings neri attillati.

L'addio al biondo platino per una tinta nera ha sorpreso i fan di Bianca, insieme ad un dettaglio che non è passato inosservato.

Kanye West a Firenze

All'inizio della giornata, il rapper era stato visto recarsi nella zona industriale di Prato Est per visitare una fabbrica di tessuti. Nel corso degli anni, Kanye ha visitato la zona per vedere tutte le fabbriche di abbigliamento.

Il cantante è poi recato in un negozio Balenciaga con uno dei suoi amici e ha fatto del suo meglio per nascondere la sua identità indossando un asciugamano bianco sopra la testa. Sembra che i suoi sforzi siano falliti quando è stato visto mentre mangiava un gelato nel centro della città.

«Bianca è incinta?»

Il seno più grande rispetto al solito, secondo alcuni fan della coppia, dipenderebbe da una presunta gravidanza da parte della moglie di Kanye West.

«Potresti immaginare quanto sarebbe arrabbiata Kim se rimanesse incinta?" una persona ha scritto in merito a tale possibilità che Kanye e Bianca avessero un figlio insieme.

In un'intervista con James Corden, Kanye aveva precedentemente ammesso che gli piacerebbe avere sette figli in totale. Attualmente ne condivide quattro con la sua ex moglie Kim Kardashian: Salmo quattro anni, Chicago cinque, Saint sette, North 10.

