Bianca Balti, l'outfit a Venezia conquista tutti. I fan notano un particolare: «Struccata sembra un'altra persona»

Bianca Balti ha conquistato tutti con il suo outfit a Venezia. La Mostra del Cinema iniziata oggi nella città dell'amore ospiterà diversi personaggi del mondo dello spettacolo e in tantissimi sono corsi a commentare i look dei vip sulla passerella.

La modella, infatti, è arrivata in un look denim, con jeans e cappotto lungo, con sotto un body simil pizzo, azzurro. Un dettaglio, però, non è sfuggito ai fan: ecco di cosa si tratta.

Portamento che si addice al suo stile: gli anni di lavoro sulle passerelle internazionali per i maggiori brand hanno donato alla modella un tocco di femminilità e audacia superiore a quello delle sue colleghe approdate oggi a Venezia per l'evento.

Bianca Balti una delle poche a potersi permettere di arrivare alla Biennale struccata(?)/ con trucco impercettibile (a mio parere il trucco perfetto), però le scarpe proprio no 😭 #Venezia80 pic.twitter.com/AkN3nWkYlV — Mi sta simpa🥃 (@cipcipdlo567) August 30, 2023

Bianca Balti struccata?

In molti, però, non hanno potuto fare a meno di notare che Bianca Balti, oltre al look eccezionale, sembrava completamente struccata.

Più probabile, però, è che Bianca Balti indossasse solo un velo di trucco così naturale da farla sembrare completamente struccata. Un make up che, di giorno, è sempre uno dei più apprezzati.

Tra chi sostiene che sembri un'altra persona rispetto alla sua immagine sulle passerelle, c'è chi ha anche apprezzato il fatto che sia arrivata ad un evento così importante così a tal punto da promuovere, oltre che l'outfit, il look nella sua totalità.

