Bianca Balti e l'emozione per la figlia Mia al primo giorno di liceo in America: «Ho pianto perché...»

di Redazione Web

Questi sono giorni davvero speciali per Bianca Balti perché si sta godendo ogni momento con le sue due figlie, Matilda, 16enne (che è tornata a vivere con lei) e la secondogenita, Mia, quest'ultima nata dall'amore con Matthew McRae, che è durato solo pochi mesi dopo il matrimonio. Oggi, la trentanovenne Bianca, con entrambe le figlie vicine, sente che la sua vita è finalmente «completa». Infatti, proprio nelle ultime ore, ha condiviso attraverso le sue Instagram stories un momento davvero «speciale» per la figlia Mia. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Bianca Balti, la figlia Matilde rifatta a 16 anni? La mamma risponde: «È bella»

Bianca Balti, unghie come artigli. La domanda indiscreta

Bianca Balti ha condiviso nelle sue Instagram stories alcune foto di sua figlia Mia per immortalare il suo primo giorno di liceo in America. «Ho pianto perché da mamma mi piacerebbe poter alleviare l'ansia di mia figlia - ha scritto Bianca Balti nelle sue Instagram stories -.

La dipendenza

Bianca Balti non ha mai taciuto sull’abuso di droga e alcol, sui festini e i tanti uomini da una notte avuti dopo il primo divorzio. Né ha nascosto le difficoltà per ricucire il rapporto con la figlia Matilde, il dolore quando lei le disse che preferiva andare a vivere con il papà. Poi la vita da modella, il secondo divorzio on McRae, dal quale ha avuto la secondogenita Mia. Da allora, è iniziato il processo per ricucire in profondità il rapporto con Matilde, che ora ha 16 anni. Oggi, la modella si gode il tempo prezioso con le sue due figlie e non smette di condividere i momenti per lei speciali sul suo profilo social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA