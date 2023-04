Bianca Balti, il dolce selfie con la figlia (ormai 15enne): «Non mi sono mai sentita così bassa»

di Redazione web

Bianca Balti posta spesso foto e video sul proprio profilo Instagram in compagnia delle sue figlie Matilde e Mia. Insieme si divertono, viaggiano molto e partecipano a varie sfilate di moda. Una delle ultime storie che la modella ha pubblicato è con Matilde, la figlia più grande, e per descrivere la foto aggiunge una dolce e simpatica didascalia.

Bianca Balti scatenata in macchina con la figlia Mia: meritato riposo dopo la fashion week

Bianca Balti compie 39 anni, la riflessione di compleanno: «A volte la vita sa essere dura...»

Bianca Balti e il jet-leg: «Non riesco a dormire, sono sveglia dalle quattro di questa mattina»

La foto di Bianca Balti

Bianca Balti ha pubblicato un selfie con la figlia Matilde e ha scritto: «Non mi sono mai sentita così bassa». La 15enne, infatti, è ormai cresciuta ed è molto alta, quasi quanto la mamma, e da ciò che traspare dalle storie di Bianca, è molto probabile che segua le sue orme all'interno del mondo della moda. L'adolescente è molto seguita sui social e in molti si complimentano per la sua bellezza che, in parte, ha ereditato anche dalla mamma.

La fashion week di Parigi

Bianca Balti e Matilde hanno recentemente partecipato come ospiti alla fashion week di Parigi. Mamma e figlia erano sedute nelle prime file di quasi tutte le sfilate che hanno immortalato con i loro smartphone. Inoltre, Bianca e Matilde si sono scattate parecchi selfie insieme che, poi, hanno pubblicato sui propri profili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA