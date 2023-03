Bianca Balti compie 39 anni, la riflessione di compleanno: «A volte la vita sa essere dura...»

di Redazione web

Bianca Balti compie 39 anni: la super modella di Lodi che ha calcato le passerelle più importanti di tutto il mondo, ha festeggiato il suo compleanno insieme alla sua famiglia e ai suoi amici più stretti ed ha postato sul proprio profilo Instagram alcuni pensieri in merito a questo importante traguardo raggiunto. Bianca è da poco tornata negli Stati Uniti: durante le scorse settimane è stata impegnata con la settimana della moda di Milano, prima, e di Parigi, poi.

Le storie Instagram di Bianca Balti

Nelle ultime storie che Bianca Balti ha postato sul proprio profilo Instagram ha mostrato i festeggiamenti per il suo compleanno ed ha poi speso alcune parole in merito. Sotto una delle foto pubblicate, la modella ha scritto: «È il mio compleanno. Oggi compio 39 anni. La vita è davvero dura a volte, eppure le gioie sono così grandi da rendere le difficoltà degne di essere combattute. Un augurio per questo prossimo anno di non caricarmi volontariamente di complicazioni evitabili e - come mi ricorda la mia amica Micol - di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno». Bianca, poi, dedica un pensiero anche alla famiglia: «Infinitamente grata ai miei amici che oggi mi hanno festeggiata. Voglio che sappiate che voi e solo voi, ovviamente insieme alle mie bambine, siete il motivo per cui la vita merita di essere vissuta».

I periodi difficili di Bianca Balti

In una recente intervista al programma televisivo Belve, Bianca Balti ha raccontato che nella sua vita ci sono stati tanti periodi difficili, ad esempio quando la figlia più grande aveva scelto di vivere in Francia con il papà e non con lei che invece era alle prese con un problema di dipendenza dalla droga.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 10:51

