Bianca Balti hot a Belve: «Il pene mi attrae troppo, è una piaga»

Bianca Balti a Belve ha raccontato aspetti molto delicati della sua vita lasciandosi andare anche a confessioni molto intime. Ha ammesso a Francesca Fagnani di essere felice, innamorata ma non ricambiata e ha aggiunto di sentirsi molto attratta dall'organo genitale maschile: «Mi piacciono le donne, mi eccitano sessualmente, ma io sono attratta dal pene».

La passione per il pene

La modella ha poi aggiunto senza freni: «Farei a meno degli uomini volentieri se non fosse per quella cosa. Mi andrebbe bene anche non essere attratta per niente. Invece no, sono molto attratta». Bianca spiega la sua attuale situazione sentimentale: «Sono innamorata ma non ricambiata. C'è una simpatia comune ma nessun interesse a fare qualcosa di serio», rivela, «Se ho avuto esperienze con le donne? Ho baciato donne, toccato donne, ma non mi piace la vagina. Trovo che le donne siano bellissime, mi eccitano sessualmente, ma nell'atto non ce la faccio. Io prego il mio Dio di alleviarmi questa attrazione verso il pene, è una piaga, perché poi questi uomini non vanno bene».

L'intervista

Bianca poi ricorda anche dello stupro subito a 18 anni, con un ragazzo conosciuto a una festa dove aveva esagerato con l'alcol. Non era lucida, ammette che lui le piaceva, ma ad oggi non definirebbe l'atto consensuale. Racconta della sua esperienza con le droghe, spiegando di averle provate tutte fino a quando non si è accorta che queste le stavano portando via sua figlia e quindi ha deciso di cambiare vita.

