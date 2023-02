Bianca Balti 'bullizzata' da un gruppo di ragazze: «Mi guardavano e dicevano: 'Non è niente di che'...»

di Redazione web

Bianca Balti è in partenza per Londra e si assenterà da Los Angeles per due settimane. La super modella si è quindi recata all'aeroporto dove però, ha avuto una spiacevole disavventura: è stata bullizzata e attaccata da un gruppo di donne che continuavano a commentare il suo aspetto. Bianca si è sfogata sul proprio profilo Instagram raccontando ai suoi numerosi follower cosa le è capitato: «Non comportatevi così, fa male a voi e agli altri».

La disavventura di Bianca all'aeroporto

Bianca Balti sul proprio profilo Instagram ha scritto: «Sono in coda all'aeroporto e un gruppo di cafone italiane ha cominciato a commentare tra di loro la mia apparenza. Ho sentito dire "mah insomma...", "be io mi aspettavo di meglio..." e mi chiedo se la cafonaggine sia una cosa prettamente italiana o semplicemente abbia avuto la fortuna di non incontrare gente così a Los Angeles. Ma questa cosa di voler distruggere qualcuno per sentirsi meglio è davvero brutta. Anche io lo facevo perché sono cresciuta pensando fosse normale. Ma sto imparando che è una cosa da non fare. Disimparatelo! È proprio un brutto vizio e fa male».

Bianca Balti e i social

Bianca Balti utilizza i propri canali social per trasmettere messaggi positivi. Ad esempio la modella parla spesso di salute mentale oppure di tematiche serie come il bullismo e di quanto sia importante cercare di rispettare sempre il prossimo senza giudicare.

