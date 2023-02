Bianca Balti, dolce dedica della figlia Mia: lei si commuove su Instagram

di Redazione web

Bianca Balti ha postato una dolce storia in cui riporta le parole della sua bambina Mia che ha sette anni. La modella è molto legata alla figlia e infatti molto spesso pubblica immagini o storie in sua compagnia. Bianca a volte, racconta ai suoi follower come le manchi Mia durante i fine settimana in cui deve raggiungere il papà. La modella comunque è serena perché sa che la sua bambina sta bene.

Bianca Balti in lacrime sui social: «Uomo armato vicino scuola di mia figlia»

Bianca Balti in lacrime: «Vicino a scuola di mia figlia c'era un uomo con la pistola». Il racconto choc

Bianca Balti, le foto sexy prima dell'operazione: «Mi ricorderanno per sempre un corpo che non c'è più»

La storia Instagram di Bianca Balti

In una delle ultime storie Instagram che Bianca Balti ha postato si vede la figlia Mia che sta colorando insieme ad un suo amichetto e scrive le parole che la bambina ha pronunciato: «Tutto ciò che interessa alla mia mamma è che noi ci divertiamo». Nelle storie successive poi, Bianca mostra i risultati dei lavoretti dei due bambini che oltre ad avere colorato hanno anche costruito delle statuine con la carta.

Lo spavento di Bianca

Proprio pochi giorni fa su Instagram Bianca Balti era apparsa molto scossa ed agitata: la modella si stava dirigendo in lacrime verso la scuola di Mia. Le maestre infatti, avevano avvisato i genitori della presenza di un uomo armato nei dintorni della scuola.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA