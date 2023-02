Bianca Balti, niente saluto dalla figlia Mia: la sua reazione è epica

di Redazione web

Bianca Balti è molto affezionata alla sua bambina Mia e infatti, molto spesso posta sul proprio profilo Instagram varie foto e storie che la ritraggono con la piccola. Nelle ultime storie che la supermodella ha pubblicato, racconta di essere triste e che nonostante questo Mia sembra non curarsene più di tanto.

La storia Instagram di Bianca Balti

Nell'ultima storia che Bianca Balti ha postato, si trova nella sua auto e prima si fa un selfie con un'espressione triste, poi filma il saluto alla sua bambina Mia. La supermodella scrive: «Sono triste perché non vedrò Mia per due settimane. Lei però, non sembra essere nel mio mood: preferisce salutare gli estranei invece che me». La storia è divertente perché la bambina non dà proprio retta alla mamma che la sta salutando.

Bianca Balti ha sempre detto che le sue due figlie, Matilde e Mia, sono la cosa più preziosa che possegga e proprio per questo con la sua secondo genita non vuole commettere gli errori fatti con la figlia più grande, ma essere sempre presente per aiutarla a crescere.

