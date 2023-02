Bianca Balti terrorizzata e in lacrime: «Vicino a scuola di mia figlia c'era un uomo con la pistola». Il racconto choc

di Redazione web

Bianca Balti era terrorizzata: nelle ultime storie che la modella ha postato sul suo profilo Instagram racconta una vicenda che l'ha spaventata moltissimo. Si tratta di una chiamata ricevuta dalla scuola della sua bambina Mia di 7 anni, in cui Bianca spiega che le maestre hanno avvisato tutti i genitori dei bambini che per motivi di sicurezza sarebbe stato necessario chiuderli in classe. La modella dice: «Mi hanno detto che è dovuta intervenire la polizia. Il mio cuore si è fermato». Bianca Balti da anni vive a Los Angeles in California.

Il racconto choc di Bianca

Bianca Balti nelle sue ultime storie Instagram appare visibilmente provata da ciò che le è successo: «Sto andando a prendere mia figlia Mia a scuola dopo che ci hanno chiamato dicendoci che un malvivente si aggirava per il quartiere con una pistola. Sono terrorizzata all'idea che la mia bambina sia da sola e abbia paura. Questo è il lato penoso di vivere in questo Paese, fatti così capitano tutti i giorni». La modella di Lodi posta spesso storie con sua figlia più piccola, Mia, e in ognuna di queste, le riserva sempre dolci dediche o pensieri.

La storia Instagram per tranquillizzare i follower

Dopo la storia in cui Bianca Balti è in macchina in lacrime, tantissimi fan si sono preoccupati e le hanno chiesto cosa fosse successo. La modella ha quindi tranquillizzato tutti scrivendo: «Mia sta bene, non si è spaventata. Mi ha raccontato cosa è successo e il mio timore più grande è che lei avesse paura senza la mamma».

