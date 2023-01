Bianca Balti, le foto sexy prima dell'operazione: «Queste foto mi ricorderanno per sempre un corpo che non c'è più»

di Redazione web

Bianca Balti prima della delicata operazione che ha subito, ovvero una mastectomia preventiva, ha voluto immortalare per l'ultima volta il suo corpo, senza cicatrici o alcun segno. Quindi la modella si è fatta scattare delle foto sexy vestita solamente con un reggiseno nero, dei pantaloni di pelle cut-out, ovvero con delle aperture sul lato B e stivaloni in pelle con un tacco vertiginoso.

Bianca è una delle top model italiane che ha riscosso più successo nel mondo. Ha sfilato e indossato gli abiti di moltissime case d'alta moda e ora, che calca sporadicamente le passerelle, si dedica molto di più alle sue due figlie: Matilde e Mia. In una recente intervista alla community social Venti, Bianca ha raccontato un singolare episodio di gelosia cha la vede coinvolta insieme a due suoi ammiratori. Il racconto della modella è esilarante e simpatico.

Bianca Balti celebra il suo corpo pre-operazione

Bianca Balti ha scelto di celebrare il proprio corpo postando delle foto pre-operazione. La didascalia della foto recita: «"Dovremmo scattarti delle foto con il palo da pole dance", disse Luca Morelli un giorno uscendo da casa mia. La prima cosa che uno vede quando entra a casa mia è un palo da pole dance. Un oggetto che mi ha sempre ispirato libertà e femminilità e che non uso quasi mai, lo tengo lì solo per l'idea che mi trasmette. Lo usa di più mia figlia Mia con le sue amiche per girarci intorno. Ciò che però, mi ha convinto a scattare queste foto era il pensiero che avrei reso eterno il corpo che ho sempre conosciuto, prima di sottopormi alla mastectomia preventiva».

Il racconto di Bianca: la fan e la foto sullo sfondo del telefono

Durante l'intervista a Venti, a Bianca Balti è stato chiesto che rapporto avesse con i suoi fan e follower. La modella ha spiegato: «Sono molto affezionata ai miei fan che mi ragalano sempre tanto affetto. Infatti, dopo il mio intervento ho deciso di aprire una casella postale in cui le persone potessero scrivermi e quindi farmi compagnia durante la convalescenza. Un giorno una ragazza mi contatta per dirmi che nonostante tutto mi perdonava. Io ero abbastanza sorpresa e poi leggendo il resto della mali ho scoperto perché mi parlava di perdono. Il suo fidanzato ha una mia foto come sfondo del telefono e la ragazza gelosa avrebbe voluto vedere il suo viso invece del mio. Solo che dopo avere "studiato" un po' il mio profilo, ha deciso che le sto simaptica e per questo mi perdona per essere la ragazza dello sfondo».

L'operazione di Bianca Balti

Bianca Balti si è sottoposta ad un intervento molto serio: la mastectomia preventiva per prevenire appunto, il tumore al seno dopo la diagnosi di mutazione genetica BRCA1. La modella ha anche postato una foto con le cicatrici ben visibili.

