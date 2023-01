Bianca Balti, la dieta per la fashion week: «Mi alleno quasi tutti i giorni e mangio senza sale e zucchero»

di Redazione web

Bianca Balti condivide molti momenti della propria vita privata sui suoi canali social tra cui anche il proprio profilo Instagram. La top model conta quasi un milione e mezzo di follower e spesso, tramite storie, si confronta con loro e si esprime su tematiche anche importanti come quella dell'intervento delicato che ha subito al seno. In una delle ultime storie, Bianca ha spiegato come si sta preparando alla fashion week di New York.

La storia Instagram di Bianca Balti

Nell'ultima storia Instagram che Bianca Balti ha postato sul proprio profilo, la modella spiega in che modo si sta preparando ad affrontare la settimana della moda americana. La modella dice: «Mi alleno a giorni alterni, vado a farmi i massaggi linfatici, mangio senza sale, senza zucchero e cibi non processati e in più ho comprato questo macchinario che stimola al massimo gli addominali (e non mi sponsorizza nemmeno)».

I messaggi delle fan di Bianca

Bianca Balti è molto amata sui social e lo dimostra l'affetto che i numerosissimi fan le dimostrano. Prima dell'operazione la modella aveva aperto un indirizzo mail al quale le persone possono scriverle raccontando le loro esperienze e chiedendole come abbia fatto ad affrontare un'operazione tanto delicata.

