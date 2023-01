Bianca Balti nuda per mostrare le cicatrici dopo la mastectomia: «Nuovo anno, nuova me»

«Nuovo anno, nuova vita», dice così il famoso detto che Bianca Balti ha preso alla lettera condividendo su Instagram il suo primo post del 2023 mostrando sui social per la prima volta la cicatrice sul seno dopo essersi sottoposta ad un intervento di mastectomia lo scorso mese. La modella si è messa a nudo per celebrare l'arrivo del nuovo anno.

Bianca Balti come Angelina Jolie, si opera per rimuovere entrambi i seni. «Sono spaventata»

Il post di Instagram

Bianca Balti la scorsa estate ha scoperto di essere portatrice della mutazione BRCA1 per questo motivo l'8 dicembre si è sottoposta ad una doppia mastectomia e ad una isterectomia per rimuovere entrambi i seni e le ovaie a causa del rischio di sviluppare il tumore. «Sono spaventata», aveva confessato la modella a poche ore dall'intervento che si è svolto in una clinica a Los Angeles.

Nuda, sorridente e fiera del suo nuovo corpo. Bianca Balti ha brindato al nuovo anno con il corpo segnato dalle cicatrici dovute al delicato intervento a cui si è sottoposta: «Nuovo anno, nuova me (dopotutto i gatti devono avere almeno dieci vite)», così la modella ha commentato l'arrivo del 2023.

