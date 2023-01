Bianca Balti choc: «Ero dipendente dalla droga, mia figlia mi chiese di andare a vivere col papà»

Bianca Balti ha fatto una confessione choc, spiegando che la figlia volle allontanarsi da lei a causa della droga. La modella ha raccontato degli anni difficili del suo passato, per la prima volta, ha spiegato di aver avuto problemi di dipendenza e che questi hanno rischiato di rovinare il rapporto con la sua primogenita.

La dipendenza

Anni fa sua figlia Matilde, la primogenita nata dal matrimonio con Christian Lucidi, le disse di voler vivere con il padre. La bambina si sarebbe resa conto che qualcosa non andava, visti i problemi di droga che aveva in quel periodo la supermodella. «È stato uno dei momenti più brutti della mia vita», ha confessato a Luca Casadei durante il podcast "One more time". «Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora», racconta spiegando di essere stata molto giovane, di aver iniziato una carriera molto frenetica. Poco dopo aver conosciuto Lucidi resta incinta e lui le chiede di sposarla, ma era tutto molto presto secondo Bianca.

La rivelazione choc

«Vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle». Il loro amore non dura infatti: «Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano». Lei e la figlia tornano in Italia ma Bianca riprende la vita frenetica di prima, lasciava spesso la figlia ai nonni e lei inizia a fare uso di alcol e droga. Bianca poi conosce Matthew McRae, che sarebbe di lì a poco diventato il suo secondo marito. Decidono di ricominciare una vita insieme negli Usa, ma ci sono problemi legali. Il tribunale dice che è la minore che deve scegliere dove stare e lei risponde con il padre: «Uno dei momenti più brutti della mia vita».

La modella spiega che non si drogava già da tempo, ma la figlia non l'aveva perdonata: «Non voleva vivere con me perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta». Nel tempo hanno recuperato il loro rapporto e ora si vogliono molto bene, ma certo non è stato facile per nessuna delle due.

