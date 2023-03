Aurora Ramazzotti, il pancione è esplosivo: «Sei incinta da sei anni o sbaglio?». Nuova polemica, lei stavolta risponde

di Redazione web

Aurora Ramazzotti nuovamente al centro delle polemiche ha voluto rispondere a chi ormai da settimane la critica e l'attacca. Dopo aver pubblicato un post in cui parla per la grande importanza che per lei ha avuto lo sport, non solo nella vita, ma anche nella sua gravidanza ormai arrivata agli sgoccioli, è stata attaccata e travolta dalle polemiche di chi sosterrebbe di non poter più vedere la sua pancia, ormai troppo "socializzata".

«Sei incinta da 6 anni»

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha anche postato una storia in cui le viene scritto in direct: «Sei incinta da 6 anni o sbaglio?». Lei stessa ha ammesso che sui social a volte sul finire di una gravidanza il tempo sembra non trascorrere mai, la stessa Aurora ha confessato di aver avuto lo stesso pensiero seguendo lei gravidanze sui social e ha ironizzato sulla cosa sperando di chiudere il discorso, ma così non è stato e nuovamente si è vista costretta a dire la sua.

La risposta ironica

Sempre ironica ed educata Auri, come la chiama affettuosamente la mamma, ha pubblicato una story in cui mostra il pancione e afferma: «A quelli che vedono i miei post e scrivono "che palle questa sembra che è incinta da una vita", ma dovete portarlo voi?», chiede facendo vedere il suo pancione ormai esplosivo, «Mi sfuggiva, perché se sentite il peso lo capisco, anche io mi sono rotta, ma voi perché? Perché? Cosa?».

