Fedez, Vittoria segue le orme del papà: il tatuaggio sulla mano, ma uno non le basta

Fedez torna sui social e tutto sembra stare tornando alla normalità (almeno su Instagram). Dopo una lunga assenza, tante polemiche, rumors e ipotesi il rapper ha chiarito cosa è successo in queste ultime settimane, raccontando il suo percorso, i problemi di salute e lanciando un messaggio molto importante su quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute mentale. Ora sembra essere tornato il Federico di sempre e lo confermano il tipo e il numero di contenuti nelle sue Instagram stories, le ultime con la figlia Vittoria.

I dubbi

Ci sono ancora tanti punti interrogativi, come cosa sia accaduto tra lui e Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, ma nel frattempo Federico ha scelto di tornare a postare in vecchio stile. Dopo delle stories ieri sera in cui si faceva vedere con sua moglie nella loro casa insieme ai bambini, questa mattina è tornato a focalizzarsi su Vittoria con cui ha trascorso la mattinata a casa.

Tutto come prima

La piccola, che è spesso protagonista di video divertenti del papà, si è fatta fare dei tatuaggi dalla tata, sotto l'occhio divertito di Fedez che ha voluto condividere con i suoi followers le simpatiche espressioni della bimba. Non a caso la Vitto ha scelto di farsi tatuare la mano proprio come Fedez. La bambina sembra molto divertita soprattutto dal fatto di dover soffiare sul disegno dopo l'applicazione e mentre la sua tata procede Vittoria mima il rumore della macchinetta per fare i tatuaggi, sicuramente dopo averla sentita applicare sulla pelle del papà. Non contenta, dopo il primo tatuaggio la bimba è già pronta per scegliere il prossimo. Tutto è bene quel che finisce bene, sembra esserci serenità in famiglia, in barba ai rumors sulla crisi, e sembra che Fedez non abbia più problemi evidenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 13:30

