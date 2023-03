Bianca Balti e il jet-leg: «Non riesco a dormire, sono sveglia dalle quattro di questa mattina»

di Redazione web

Bianca Balti sta terribilmente soffrendo il jet-leg. La modella ha fatto ritorno da poche ore a Los Angeles, Stati Uniti, città in cui vive con le figlie Matilde e Mia, dopo essere stata impegnata con le fashion week di Milano e Parigi. Il fuso orario però, non permette alla top model di riposare come si deve e infatti, lo racconta ai suoi follower sulle proprie storie Instagram.

In una delle sue ultime storie Instagram, Bianca Balti scrive: «Le gioie del jet-leg, colazione alle quattro della mattina... dopo essere stata sveglia tutta la notte». La modella, nelle scorse settimane, ha presenziato a vari eventi di moda a Milano e a Parigi. In Francia ha portato con sé anche la figlia maggiore, Matilde Lucidi, che, insieme alla mamma, si è truccata e vestita di tutto punto per assistere alle varie sfilate.

Il ritorno da Mia

Bianca Balti, nonostante fosse impegnata con il lavoro, ha sempre detto di sentire forte la mancanza della sua bambina Mia che ha scritto un dolce pensiero per la mamma e la sorella. Quando la modella è tornata a Los Angeles ha trovato un biglietto con scritto: «Ciao mamma te e Matilde mi siete mancate molto, non vedevo l'ora di riabbracciarvi».

