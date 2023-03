Bianca Balti saluta l'Italia: «È ora di tornare a casa». E mostra le cicatrici dell'operazione al seno

di Redazione web

Bianca Balti pochi minuti fa ha postato una foto sul proprio profilo Instagram in cui saluta l'Italia: la modella sta infatti, per ripartire alla volta di Los Angeles, Stati Uniti, città in cui vive da tempo insieme alle figlie Matilde e Mia. La top model in queste settimane è stata molto impegnata con le varie fashion week che si sono susseguite: Bianca ha assistito a varie sfilate, prima, a Milano e poi, a Parigi. La modella ha portato con sé la figlia più grande Matilde.

Il post Instagram di Bianca

L'ultimo post che Bianca Balti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, la mostra con un completo sexy di colore verde chiaro e la didascalia sotto la foto recita: «È arrivato il momento di tornare a casa», con tanto di emoticon con la manina che saluta. La top model manca da Los Angeles da diverse settimane e non vede l'ora di ritornare in California per abbracciare la sua bambina più piccola, Mia. Bianca, oltre a presenziare a molti eventi per lavoro, si è anche divertita come mostrano gli scatti pubblicati sui social.

Le cicatrici di Bianca Balti

Bianca Balti recentemente si è sottoposta ad un intervento di mastectomia bilaterale preventiva, l'operazione che consente l'asportazione del tessuto mammario in entrambi i seni. Le cicatrici sul corpo della modella sono ancora evidenti ma per Bianca non è mai stato un problema dato che ha sempre parlato con i suoi numerosi follower di questo intervento delicato.

