Bianca Balti, unghie come artigli. La domanda indiscreta: «Come fai ad andare in bagno?». La risposta fa «spaccare»

di Redazione web

Bianca Balti è una delle top model italiane più conosciute al mondo e apprezzate per la sua bellezza eterea e la sua eleganza. Durante questi giorni si trova in Italia dai suoi genitori per trascorrere con loro le vacanze e, per l'occasione, ha sfoggiato delle nuove unghie che hanno fatto molto scalpore, soprattutto tra i suoi hater che non hanno perso tempo e sono arrivati pronti a criticarla e a lasciarle commenti spiacevoli sotto al post.

La colpa della modella? Avere le unghie troppo lunghe. Bianca, infatti, quando è andata dalla sua estetista per fare la ricostruzione (delle unghie), ha optato per il color bianco perlato e una forma molto lunga, che a qualcuno nonn è piaciuta. Andiamo a scoprire i commenti e le critiche mosse a Bianca Balti.

Bianca Balti nuda a 39 anni su Instagram con la borsetta da oltre 2mila euro

Bianca Balti, il dolce selfie con la figlia (ormai 15enne): «Non mi sono mai sentita così bassa»

Bianca Balti e le sue unghie

Gli hater di Bianca Balti non potevano non commentare le sue nuove unghie e, quindi, appena la modella ha postato una serie di foto che racchiudevano alcuni attimi della sua vita negli ultimi giorni, sono subito accorsi per dimostrarle la loro disapprovazione.

I commenti sono di vario tipo, c'è chi si complimenta con la modella, ma proprio non riesce a farsi piacere il suo nuovo stile e chi, invece, non riesce a non chiederle: «Ma con le unghie così lunghe, come fai ad andare in bagno? A fare il bidet?». La modella non ha dato troppo peso alle critiche e ha risposto con una storia Instagram: «Mi fate spaccare con i commenti sulle unghie».

Bianca Balti ha finalmente raggiunto un grado di equilibrio e di maturità tale da non farsi abbattere da questo tipo di atteggiamenti degli hater che vogliono solo buttarla giù.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA