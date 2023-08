Bianca Balti e il peso in gravidanza: «Avevo preso venti chili, ecco come ho fatto per dimagrire»

di Redazione Web

La gravidanza è un periodo molto delicato nella vita di una donna: lo sbalzo degli ormoni, il corpo che cambia, il bioritmo che si stravolge sono tutti cambiamenti che bisogna affrontare quando si rimane incinte. E lo sa bene Bianca Balti, che nelle ultime ore ha risposto ad un box di domande dei suoi fan nelle sue Instagram stories, soffermandosi sull'argomento di come è riuscita a «perdere peso post parto». Il tutto, dopo la nascita della secondogenita Mia, nata dall'amore con Matthew McRae, che è durato solo pochi mesi dopo il matrimonio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Questa foto risale ad ottobre 2016, sei mesi dopo aver partorito Mia - ha sottolineato Bianca Balti nelle sue Instagram stories -. Avevo preso venti chili in gravidanza. Appena ho potuto iniziare ad allenarmi, ho iniziato a farlo la mattina e la sera, due volte al giorno a Marbella dove abitavo. Un allenamento tranquillo e sicuro accompagnato da una dieta sana ed equilibrata. Ho allattato Mia per quasi due anni, perciò quando parlo di dieta intendo un regime in cui non mangiavo schifezze e non mi abbuffavo».

