George Clooney è appena sbarcato con la moglie Amal in Laguna: presenza legata al liquore prodotto dalla star, ecco perchè

di Alessandra De Tommasi

George Clooney riesce a far parlare di sè anche quando non è presente. O meglio, nel caso dell'80° Mostra del cinema di Venezia è presente, ma come accompagnatore della moglie Amal, che riceverà uno dei premi collaterali. Eppure alla festa privata di pre-apertura all'Hotel Danieli a Venezia non si fa che parlare di lui. E sì, perchè la sua tequila Casamigos è stata protagonista del cocktail creato ad hoc per la serata dal titolo "A lovely night". Si chiama Mia in onore al personaggio di Emma Stone di La La Land. Il motivo? Semplice: l'evento, alla presenza del direttore Alberto Barbera, ogni anno è un tributo al presidente di giuria e quest'anno è il Premio Oscar Damien Chazelle.

Tra piume rosse (una strizzata d'occhio a Babylon con Margot Robbie), locandine variopinte, tute spaziali (un omaggio a First Man, sempre con Ryan Gosling) e fiumi di tequila, si sono davvero aperte ufficialmente le danze del festival.

L'evento, blindatissimo, resta tra i più ambiti della manifestazione perchè sa coniugare il glamour con la tradizione offrendo un viaggio cinematografico ma anche enogastronomico a dir poco Hollywoodiano. Merito della partnership con Variety e di una cucina formidabile, che ogni anno crea piatti e degustazioni legate all'artista in questione. La musica, stavolta, si è davvero superata. Con buona pace del buon George, ancora una volta chiacchieratissimo