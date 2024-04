Meg Bennet, morta a 75 anni l'attrice star di Febbre d'amore e di General Hospital: da anni combatteva contro un tumore

di Redazione Web

Addio a Meg Bennet, il celebre volto di Febbre d'amore e General Hospital è morta a Los Angeles all'età di 75 anni. Da anni combatteva contro un tumore che non le ha lasciato scampo. L'annuncio della scomparsa, avvenuta l'11 aprile, è stato dato dalla sua famiglia con un necrologio che è stato pubblicato il 22 aprile dal Los Angeles Time. La notizia ha sconvolto i fan e il mondo del cinema.

La vita

Nata come Helen Margaret Bennett il 4 ottobre 1948, era cresciuta a Pasadena e ha frequentato la John Muir High School. Dopo il liceo, ha frequentato la Northwestern University, dove si era laureata in arte drammatica. È stata reginetta del ballo e concorrente di Miss America. Dopo la laurea, si era trasferita a New York per intraprendere la carriera di attrice e ha trovato presto lavoro come modella.

La carriera

Nel 1980 Bennett entrò a far parte di Febbre d'amore come l'affascinante bruna Julia Newman, moglie di Victor Newman (Eric Braeden), ma mentre il suo personaggio veniva cancellato nel 1983, il creatore della soap Bill Bell le chiese di rimanere come sceneggiatrice. Bennett è stata sceneggiatrice per Santa Barbara dal 1991 al 1993 (e ha interpretato l'autrice Megan Richardson) e ha scritto per General Hospital dal 1993 al 2011 (e ha interpretato la cattiva Allegra Montenegro).

Bennett ha ricevuto cinque nomination ai Daytime Emmy per la sceneggiatura. Ha fatto parte del team di sceneggiatori di General Hospital, che ha vinto un Daytime Emmy Award nel 1995. È stata anche nominata per i premi della Writers Guild of America, ottenendo premi per le serie Sunset Beach e General Hospital, dove ha conosciuto anche l'amore. Suo marito è l'ex capo sceneggiatore Robert Guza Jr.

Bennett si è affermata nel mondo dello spettacolo quando ha ottenuto un ruolo di attrice e cantante nel musical off-Broadway Godspell. È apparsa in Grease a Broadway e, nel 1974, iniziò la sua carriera di attrice di soap opera come Liza in Aspettando il domani (1975-77).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA