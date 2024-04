Marisa Roth muore a 36 anni, l'influencer aveva vinto la battaglia contro il tumore al colon. Il dolore della mamma: «Siamo distrutti»

di Serena De Santis

Marisa Roth, la celebre star del gossip di TikTok, è morta all'età di 36 anni, lasciando i suoi 200mila follower in lutto per la sua improvvisa scomparsa. A comunicarlo è stata la mamma dell'influencer, che ha pubblicato un post su Linkedin pieno di dolore: «Ho bisogno di dirlo, anche se questa non è una piattaforma dove comunicare notizie del genere. Mia figlia Roth è morta, lasciando un vuoto incredibile nelle nostre vite e in quelle di tutte le altre persone che hanno avuto modo di conoscerla. Siamo distrutti».

Non si conoscono le cause che hanno provocato la sua morte, ma la creator ha sempre condiviso sui social i propri problemi di salute, spiegando come in passato fosse riuscita a sconfiggere un tumore al colon.

Chi era Marisa Roth

Marisa era una giovanissima influencer che raccontava pettegolezzi sulle celebrità su TikTok. Era molto conosciuta, infatti, per il suo modo di iniziare i video e per stuzzicare gli ascoltatori con la domanda: «Vuoi di più? Ti mostrerò di più».

Oltre ai pettegolezzi, però, Marisa cercava di sensibilizzare gli utenti anche su tematiche inerenti alla salute.

Il dolore dei familiari

Nonostante la sua grande presenza online, Marisa ha sempre cercato di mantenere privata la propria vita, per cui se negli ultimi tempi stava male ha preferito non condividerlo con i propri follower.

Sono stati tanti i familiari che hanno condiviso il proprio dolore sui social, tra questi c'è anche la sorella Lindsay Roth, che ha scritto: «Mia sorella Kyle Marisa è morta la settimana scorsa. Come famiglia stiamo ancora elaborando e decidendo come celebrare e onorare adeguatamente la sua memoria. So che ha toccato così tante persone con il suo umorismo, la sua intelligenza, la sua bellezza e le sue notizie sul gossip, ha lasciato tanto nei suoi follower. Se qualcuno vuole parlare di Kyle - ha concluso -, noi siamo qui per ascoltarvi e per ricordarla in ogni aspetto. La sua perdita è troppo dolorosa e ancora non siamo pronti a lasciarla andare via».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 12:50

