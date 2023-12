Anna, figlia della star del reality, muore a 29 anni per un tumore alle ghiandole surrenali: «Ha combattuto con tutte le sue forze per 10 mesi»

di Hylia Rossi

Anna “Chickadee” Cardwell, figlia della star del reality "Mama June" Shannon, è morta a 29 anni dopo una lunga battaglia con un tumore al quarto stadio alle ghiandole surrenali. Secondo quanto riportato da Nbc News, è successo in casa della mamma, nel tardo pomeriggio di sabato 9 dicembre.

I fan si sono stretti intorno alla famiglia e hanno riversato le loro condoglianze sui social, esprimendo il loro supporto e la loro vicinanza.

L'annuncio della famiglia

June Shannon, mamma di Anna, ha pubblicato una foto per annunciare la morte: «È con il cuore spezzato che annunciamo che Anna non è più con noi. È passata a miglior vita in casa, la scorsa notte, alle 11.12. Ha combattuto con forza per dieci mesi e se ne è andata circondata dalla sua famiglia. Vi faremo avere più informazioni non appena ci diranno qualcosa. Vi amiamo e ringraziamo per i pensieri e le preghiere in questi momenti difficili».



La triste notizia arriva solo pochi giorni dopo la condivisione di un video su Instagram in cui June Shannon aveva dato aggiornamenti sulle condizioni di salute di Anna: «Nelle ultime settimane nelle nostre vite ci sono stati dei cambiamenti al di fuori del nostro controllo, ma lei è ancora con noi.

La diagnosi del tumore al quarto stadio era arrivata nel mese di luglio e poco dopo era iniziato il primo di quattro cicli di chemioterapia. Nell'ultimo video pubblicato da Anna su TikTok, diceva che il trattamento stava funzionando meglio del previsto.

